جينيفر أنيستون تنفي زواجها من جاستين ثيروكس

كتب : إنجي رأفت الإثنين 29-07-2013 15:26

صرحت الممثلة جينيفر أنيستون، في المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمها الجديد We're the Millers، بأن الشائعات حول الاستعداد للزواج من خطيبها الممثل جاستين ثيروكس غير صحيحة، وأنهم لا يخططون للزواج الآن، وأضافت أنه لا داعي للاستعجال والزواج بسرعة من جاستين ثيروكس، وأنهم يجب أن ينتظروا الوقت المناسب للزواج.

وأكدت أنيستون أن العلاقة بينها وبين خطيبها علاقة جيدة جدًا، لكنهما لم يحددا موعدًا معينًا لإعلان الزواج فيه، بالرغم من خطوبتهم التي استمرت أكثر من عام حتى الآن والتي تمت بعد أن تواعدا لأكثر من عام، وتنتظر الممثلة جينيفر أنيستون عرض فيلمها الجديد We're the Millers في الشهر القادم.