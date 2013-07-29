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بالصور| الجمهور في اليابان يستقبل براد بيت وأنجلينا جولي في المطار

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بالصور| الجمهور في اليابان يستقبل براد بيت وأنجلينا جولي في المطار بالصور| الجمهور في اليابان يستقبل براد بيت وأنجلينا جولي في المطار

كتب : إنجي رأفت الإثنين 29-07-2013 16:21

وصل النجم براد بيت وزوجته الممثلة أنجلينا جولي إلى مطار اليابان لقضاء عطلة قصيرة معًا، واستقبلهما المعجبون فور وصولهم إلى المطار.

جاء الثنائي براد بيت وأنجلينا جولي إلى اليابان مع ثلاثة أطفال من أطفالهم فقط "باكس الذي يبلغ 9 أعوام، والتوأمان كنوكس وفيفيان اللذان يبلغان خمسة أعوام".

وتألقت أنجلينا جولي أثناء تحية جمهورها في اليابان، حيث ارتد بنطلون وتيشرت أسود، ونظارة سوداء، وكانت تبدو بصحة جيدة، وظهر براد بيت وهو يمسك بيد ابنه، وبدأ في تحية الجمهور بابتسامة واضحة.

يحاول براد بيت وأنجلينا جولي الاسترخاء والراحة في عطلة قصيرة مع أطفالهم، خاصة وأن براد بيت يقوم بتصوير الحلقات الجديدة لمسلسل "World War II" في لندن، وتقوم أنجلينا بإخراج فيلمها الجديد "Unbroken" في هاواي.

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ON Sport

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