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داميان لويس: لون شعري هو السبب في استبعادي من الأدوار الرومانسية

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داميان لويس: لون شعري هو السبب في استبعادي من الأدوار الرومانسية داميان لويس: لون شعري هو السبب في استبعادي من الأدوار الرومانسية

كتب : إنجي رأفت منذ 52 دقيقة

صرح الممثل داميان لويس، أن لون شعره "الأحمر" هو السبب في استبعاده عن الأدوار الرومانسية في الأفلام الأمريكية، وقال إنه يتمنى أداء الأدوار الرومانسية، والظهور مع ممثلة تمثل دور حبيبته في الفيلم، ويقدمان معًا بعض المشاهد الرومانسية أمام البحر.

وأكد لويس أن لون شعره هو السبب الرئيسي في حرمانه من تمثيل الأدوار العاطفية؛ حيث أن اللون الأحمر للشعر لا يجذب الجنس الآخر من وجهة نظره.

وقام الممثل داميا لويس بحلاقة شعره تمامًا بسبب دور الراهب الذي يقدمه في فيلمه الجديد The Silent Storm ومن المفترض أن يعرض الفيلم في العام القادم.

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