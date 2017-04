المخرج زاك سنايدر يجمع بين سوبرمان وباتمان في فيلم جديد

كتب : نورهان طلعت منذ 32 دقيقة

في أعقاب النجاح العالمي لفيلم Man of Steel، سيجمع المخرج زاك سنايدر بين اثنين من أعظم الأبطال الخارقين في كل الأوقات الرجل الوطواط وسوبرمان على الشاشة الكبيرة معًا، وجاء هذا الإعلان من قبل جريج سيلفرمان رئيس تنمية الإبداع والإنتاج العالمي في شركة وارنر بروس بيكتشرز، وسو كرول، مدير التسويق العالمي والتوزيع الدولي بالشركة.

وقد حقق آخر أفلام سلسلة سوبرمان Man of Steel إيرادات أكثر من 630 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم حتى الآن، ومع بطله هنري كافيل، يعيد الفيلم القادم الممثلين إيمي أدامز، لورنس فيشبورن وديان لين، أما باتمان الجديد فلم يتم اختيار من يقوم بدوره بعد، ويشترك سنايدر في كتابة القصة مع ديفيد إس جوير، الذي سيقوم بعد ذلك بكتابة سيناريو الفيلم، جوير عمل سابقًا على ثلاثية The Dark Knight، كما عمل في فيلم Man of Steel ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2014، مع توقع عرض الفيلم في صيف 2015.



>

فيلم Man of Steel