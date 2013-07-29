أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

المخرج زاك سنايدر يجمع بين سوبرمان وباتمان في فيلم جديد

Google+ Print
المخرج زاك سنايدر يجمع بين سوبرمان وباتمان في فيلم جديد المخرج زاك سنايدر يجمع بين سوبرمان وباتمان في فيلم جديد

كتب : نورهان طلعت منذ 32 دقيقة

في أعقاب النجاح العالمي لفيلم Man of Steel، سيجمع المخرج زاك سنايدر بين اثنين من أعظم الأبطال الخارقين في كل الأوقات الرجل الوطواط وسوبرمان على الشاشة الكبيرة معًا، وجاء هذا الإعلان من قبل جريج سيلفرمان رئيس تنمية الإبداع والإنتاج العالمي في شركة وارنر بروس بيكتشرز، وسو كرول، مدير التسويق العالمي والتوزيع الدولي بالشركة.

وقد حقق آخر أفلام سلسلة سوبرمان Man of Steel إيرادات أكثر من 630 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم حتى الآن، ومع بطله هنري كافيل، يعيد الفيلم القادم الممثلين إيمي أدامز، لورنس فيشبورن وديان لين، أما باتمان الجديد فلم يتم اختيار من يقوم بدوره بعد، ويشترك سنايدر في كتابة القصة مع ديفيد إس جوير، الذي سيقوم بعد ذلك بكتابة سيناريو الفيلم، جوير عمل سابقًا على ثلاثية The Dark Knight، كما عمل في فيلم Man of Steel ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2014، مع توقع عرض الفيلم في صيف 2015.


>

فيلم Man of Steel

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة