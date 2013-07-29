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هدم ديكور "سجن ليمان 440" في "العراف" رغم أن تكلفته 2.5 مليون جنيه

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هدم ديكور "سجن ليمان 440" في "العراف" رغم أن تكلفته 2.5 مليون جنيه هدم ديكور "سجن ليمان 440" في "العراف" رغم أن تكلفته 2.5 مليون جنيه

كتب : هند سعد الدين منذ 30 دقيقة

يهدم، اليوم، مهندس ديكور مسلسل "العراف" ديكور سجن ليمان 440، حيث انتهى المخرج رامي إمام من تصوير كل مشاهد السجن، بالرغم من أن هذا الديكور كلف مبالغ طائلة، حيث صرح المنتج الفني محمد زعزع قبل ذلك أن تكلفة السجن الذي تم بناؤه داخل صحراء مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ديكور أساسي ضمن أحداث المسلسل، وصلت حوالي 2.5 مليون جنيه.

وعلمت "الوطن" أن سبب هدم الديكور هو عقد تم إبرامه بين إدارة مواقع التصوير الخارجي بالمدينة وشركة "سينيرجي" وأي شركة أخرى يفرض عليها أن تسلم موقع التصوير كما استلمته.

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