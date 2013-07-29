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أمسية شعرية بخيمة اعتصام المحامين بالمنصورة لتأييد القوات المسلحة

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أمسية شعرية بخيمة اعتصام المحامين بالمنصورة لتأييد القوات المسلحة أمسية شعرية بخيمة اعتصام المحامين بالمنصورة لتأييد القوات المسلحة

أقامت خيمة محامين مدينة المنصورة المعتصمين بميدان الثورة بالمنصورة بقيادة علاء رزق المحامى قائد اعتصام المحامين منذ 28 يونيو، بالتعاون مع قصر ثقافة المنصورة للمطالبة بمحاكمة المعزول وقيادات الإخوان أمسية لعدد كبير من الشعراء والأدباء للتضامن مع القوات المسلحة ومشاركة الشعب المصرى فى ثورته المجيدة 30 يونيو.

ومن بين هؤلاء الشعراء والأدباء: محمد خليل – على عبدالعزيز – أمل جمال – سمير الأمير – المتولى زيادة – فتحى البريشى – رشا الفوال – مصباح المهدى – محمد العشماوى – وعبدالناصر الجوهرى – فريد المصرى واستمرت الأمسية عدة ساعات.

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مصر 365