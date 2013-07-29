خليل حسين مديراً لأمن السويس فى حركة التنقلات الجديدة

أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الحركة الجديدة لتنقلات وترقيات ضباط وقيادات الشرطة بالوزارة وجميع المديريات على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تعيين اللواء خليل حسين عبد الفتاح إبراهيم حكمدار مديرية أمن الجيزة لمساعد وزير الداخلية لأمن السويس، ونقل اللواء طارق نصار إلى الأحوال المدنية بالقاهرة.

كما تم ترقية العقيد خالد العزب رئيس مباحث المديرية إلى رتبة العميد ونقله إلى إدارة الأحداث بالقاهرة، بينما تم تعيين العميد ياسر زياد رئيس لمباحث السويس قادما من البحر الأحمر، وترقية العميد عادل خيرى مأمور قسم السويس إلى رتبة لواء وتوليه منصب نائب مدير أمن السويس، مع الإبقاء على اللواء حسن عيد نائب أيضا لمدير الأمن.

وتم نقل اللواء عاطف شلبى مساعد مدير الأمن إلى منصب حكمدار أسوان، هذا، وتم الإبقاء على العميد عبد اللطيف الحناوى مديرا للمباحث وخروج اللواء خالد بهجت مدير أدارة الدفاع المدنى على المعاش، وخروج اللواء سامح شرف مساعد مدير الأمن على المعاش.