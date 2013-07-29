جامعة الإسكندرية توافق على بحث مشروع إنشاء شبكة رصد نوعية الهواء بالدلتا

وافق مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جلسته، المنعقدة صباح اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمود الخشن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على التقريرين الفنيين لمشروعى البحث المقدمان من معهد الدراسات العليا والبحوث لإنشاء شبكة رصد نوعية الهواء بالإسكندرية والدلتا وهوممول من جهاز شئون البيئة.

ويهدف المشروع إلى المساهمة فى إنشاء وتشغيل مجموعة من محطات رصد الهواء بمحافظات مصر لقياس ملوثات الهواء وتحديد بؤر التلوث وتقييم الحالة البيئية وإعداد البيانات وإرسالها لجهاز شئون البيئة للاستفادة منها.

أما المشروع الثانى هدفه التكيف مع تأثيرات ارتفاع مستوى البحر المصاحب للتغير المناخى بالمنطقة الساحلية للدلتا، وهوممول من مركز البحوث للتنمية الدولية بكندا ويهدف إلى رصد النواحى الاقتصادية والاجتماعية وتحديد المناطق المعرضة لمخاطر ارتفاع سطح البحر خاصة منطقتى جمصة ورأس البر باعتبارهما من أكثر المناطق المعرضة لهذه المخاطر نتيجة تغير المناخ وتحديد تكاليف التأقلم مع هذه التغيرات، وتأثيرها على المناطق الزراعية والمبانى السكنية.

واستعرض المجلس الدراسة التى أعدتها كلية الزراعة عن المشروعات البحثية التى نفذتها الكلية خلال العام الجامعى 2012/2013 وبلغ عددها 16 مشروع بتمويل اجمالى قدره حوالى ستة ملايين جنيه.

كما استعرض المجلس العرض التقديمى المقدم من أ.د وكيل كلية الفنون الجميلة لتوثيق أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة من 1/8/2012 حتى 31/7/2013 بغرض إتاحة الفرصة لجميع الكليات للتعرف على أنشطة الكليات الأخرى والاستفادة منها للارتقاء بأداء الكليات بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الكليات مع بعضها فى بعض الأنشطة للنهوض بالأداء العام للقطاع.

كما استعرض المجلس نشاط لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال العام الجامعى خلال نفس الفترة فى إقامة المؤتمرات وتنظيم الندوات والملتقيات والدورات التدريبية ولقاءات التوعية وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعـة .