مسئول "بصحة سوهاج" يبلغ عن تعطل "ثلاجة الأمصال" بالمديرية

طالب الدكتور محمد نصر صديق، أحد مسئولى مخازن الأدوية بمديرية الصحة بسوهاج بالتحقيق فى تعطل ثلاجة "أمصال تطعيم الأطفال" الخاصة بالمديرية بعد أن وصلت درجة الحرارة بها 40 درجة مئوية وهو أمر ضار جدا بهذه الأمصال، ويجب أن تكون درجة الحرارة أقل من 3 درجات مئوية.

وأضاف "صديق" بأنه حرر محضرا لإثبات حاله بالواقعة برقم 2047 نيابة قسم ثان سوهاج عند ما اكتشف تعطل ثلاجة الأمصال ولم يتم معرفة وقت العطل، حيث قررت المديرية وقف صرف الأمصال الخاصة بالمحافظة لشهر يوليو لحين فحصها، كما طلبت النيابة العامة تقريرا مفصلا من مديرية الصحة بالواقعة، وأكد أنه تقدم ببلاغ إلى النيابة الإدارية أيضا لطلب لجنة من وزارة الصحة ومحافظة سوهاج لفحص هذه الأمصال إلا أنه لم يستجب له أحد.

من جانبه أشار الدكتور ضياء الطماوى مفتش صيدلى بسوهاج إذا زادت درجة حرارة الثلاجة عن 3 درجة مئوية سوف تفسد جميع الأمصال.

> وقال الطماوى يتم نقل الأمصال داخل سيارات ثلاجة مخصصة فى درجة برودة ملائمة، وفى حالة وجود ثلاجة بها أمصال ودرجة حرارتها أكثر من 2,5 درجة يتم التحفظ على الكميه وتشميعها.

وأضاف أنه عقب ذلك يتم أخذ عينه من هذه الأمصال وإرسالها إما للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بالعجوزة أو هيئة الأمصال واللقاح فى الإدارة المركزية بالقاهرة ليتم تحليلها وفى حالة ضبط هذه الأمصال نقوم بتحرير محضرا ضد أمناء العهدة بالمخازن ،كما إننا نتخوف من إعطاء هذه الأمصال للمرضى أو الأطفال لأنه ربما يؤدى إلى تطور حياة الفيروس مما يؤدى إلى تزايد الأخطار.