ملامح "شرطة البحيرة" بقاء مدير الأمن ونقل مدير المباحث وترقية مفتش الأمن العام

أكدت مصادر أمنية بالبحيرة، عن بقاء اللواء محمد حبيب مساعد الوزير مدير الأمن فى منصبه خلال حركة تنقلات الشرطة التى أعلنت منذ قليل، وتم نقل اللواء محمد الخليصى مدير مباحث البحيرة، إلى منصب مدير مباحث السجون، وتعين اللواء دكتور أشرف عبد القادر مديراً جديداً لمباحث البحيرة، وتعين اللواء نبيل عبد الفتاح حكمداراً للبحيرة خلفاً للواء طارق الناغى الذى إحيل للمعاش، بالإضافة إلى إحالة 5 مساعدين لمدير أمن البحيرة للمعاش وهم كل من " اللواء مصطفى يسرى، اللواء أشرف يوسف، اللواء علاء عتمان، اللواء محمد عبد الجواد، اللواء يوسف عبد الغنى.

وتعين العميد هشام والى مديراً لمرور البحيرة خلفاً للعميد عبد السميع وهدان الذى تم ترقية لرتبة لواء وإحالتة للمعاش.