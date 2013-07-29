المشعل: فخرو رئيساً لـ «العلاقات العامة» والحنيف نائباً للرئيس.. وجمعية عمومية غير عادية في سبتمبر

أكد أمين سر جمعية العلاقات العامة عادل المشعل أن مجلس ادارة الجمعية اجتمع وتم اختيار رئيس جديد للجمعية ونائب للرئيس وأمين سر، معلنا أنه سيتم عمل انتخابات لاستكمال اعضاء مجلس الادارة، كما سيتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية في شهر 9 المقبل.

وأضاف المشعل في تصريح له أن جمعية العلاقات العامة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تطوير مهنة العلاقات العامة وتنظيم دورات متخصصة في العلاقات العامة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود للرقي بمهنة العلاقات العامة.

وقال ان الجمعية تتابع مع ديوان الخدمة المدنية المطالب التي تقدمت بها الجمعية لوضع توصيف وظيفي لموظف العلاقات العامة وإقرار الكادر المستحق له، مشيرا الى أن مهنة العلاقات العامة مصنفة عالميا بأنها من أهم المهن، لكن المؤسف أنها حتى الآن لم تأخذ المكانة التي تستحقها في الكويت.

وبارك المشعل لنجاح العرس الديموقراطي، مهنئا لنواب المجلس الجدد ما حققوه من فوز في الانتخابات، متمنيا لهم التوفيق وأن يكون هناك تعاون بين السلطتين من أجل مصلحة هذا الوطن، وأن تكون الحكومة المقبلة حكومة انجازات ترتقي بجميع الخدمات وتدفع عجلة التنمية الى الأمام.

وأشار الى أنه تم توزيع المناصب كالتالي: رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحيم محمد فخرو ونائب رئيس مجلس الادارة فهد سليمان الحنيف وامين السر عادل المشعل وامين الصندوق جمال النصرالله وعضو مجلس الادارة مصيب نجم، لافتا إلى أن الجمعية تستعد لانتخابات تكميلية لانتخاب 4 أعضاء جدد لاستكمال أعضاء مجلس الادارة.