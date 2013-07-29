أسماء249 موظفاً وموظفة تمت ترقيتهم بالأقدمية في "الأوقاف" .. ومنح العلاوة الدورية لـ 3236



>أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالإنابة م.فريد عمادي أن الوزارة أصدرت قرارا إداريا تضمن ترقية 249 موظفا بالأقدمية وإلى درجات مختلفة، وذلك اعتبارا من مطلع يوليو الجاري، كما أصدرت الوزارة قرارا يقضي بمنح العلاوة الدورية لعدد 3236 موظفا.

>وأوضح عمادي في تصريح صحافي أن قرار ترقية 249 موظفا بالأقدمية جاء وفقا للدرجات التالية:

>٭ ترقية 16 موظفا إلى الدرجة الأولى/ عامة.

>٭ ترقية 54 موظفا إلى الدرجة الثانية/ عامة.

>٭ ترقية 74 موظفا إلى الدرجة الثالثة/ عامة.

>٭ ترقية 83 موظفا إلى الدرجة الرابعة/ عامة.

>٭ ترقية عدد 14 موظفا إلى الدرجة الخامسة/ عامة.

>٭ ترقية عدد 6 موظفين إلى الدرجة السادسة/ عامة.

>٭ ترقية موظفين إلى الدرجة السابعة/ عامة.

>وقال عمادي إنه ووفقا للقانون المعمول به في ديوان الخدمة المدنية يرقى الموظف في أول شهر يناير أو أول شهر يوليو لمضي سنة على بلوغ مرتبة آخر مربوط درجته المالية المحدد في جدول المرتبات العام ويحصل الموظف المرقى على درجته المرقى إليها وعلاوة من علاواتها الدورية.

>وتابع عمادي أن قرار العلاوة الدورية لعدد 3236 موظفا وفق الدرجات التالية:

>٭ منح عدد وكيلين مساعدين العلاوة الدورية المقررة لهم.

>٭ منح عدد 25 موظفا العلاوة الدورية المقررة لهم بالدرجة أ/عامة.

>٭ منح عدد 103 موظفين العلاوة الدورية المقررة لهم بالدرجة ب/عامة.

>٭ منح عدد 1184 موظفا العلاوة الدورية المقررة لهم بالدرجات الأولى والثانية والثالثة/ عامة.

>٭ منح عدد 1097 موظفا العلاوة الدورية المقررة لهم بالدرجة الرابعة/ عامة.

>٭ منح عدد 547 موظفا العلاوة الدورية المقررة لهم بالدرجة الخامسة/ عامة.

>٭ منح عدد 282 موظفا العلاوة الدورية المقررة لهم بالدرجات الأخرى.

>وعدد عمادي الموانع التي تحول دون منح الموظف العلاوة الدورية أو ترقيته بالأقدمية لحصوله على تقرير منها:

>حصوله على تقرير نهائي بدرجة ضعيف أو وقفه عن العمل أو إحالته إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية، أو لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة تأديبية تتمثل في الخصم من الراتب أكثر من أسبوع ففي هذه الحالة يتم تأجيل ترقيته 6 أشهر وإذا عوقب بخفض الراتب يتم تأجيل ترقيته سنة وإذا عوقب بخفض الدرجة يتم تأجيل ترقيته سنتين.

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>وفيما يلي أسماء المشمولين بالترقية:

اسماء حسن محمد الحاج عبدالله



الاء عادل جاسم العبيد



الجازي محمد علي الحربي



بتلة سعيد صقلان الصواغ



بشاير علي دعيج الدبوس



بشرى عبدالرحمن جاسم الدليجان



جاسم عشوي شريع الضفيري



جوزا ناشي محمد القحطاني



جوزة ثامر محمد العازمي



حامد عبدالعزيز عيد المرتجي



حصة سالم الحنيان العجمي



حمد ناصر محمد العجمي



حنان سلمان فلاح العازمي



خلود سلطان رشدان المطيري



خلود عبدالعزيز الحمد الدويخ



دلال حسين علي العجمي



رياض خالد محمد الزامل



سارة بدر احمد عبدالقادر



سالم حزام خليف الاذينة



سلوى مبارك حمود العنزي



شيخة ندى ساري المطيري



شيماء عثمان علي الغنام



عادل الهيلم عويد الشمري



عبدالعزيز سويد موسى الرشيدي



عيدة ثامر محمد العازمي



غربية غالب عوض الديحاني



فاطمة جاسم محمد البطي



فالح محسن محمد العجمي



فضية عنيزان عياد الرشيدي



فوزية حمدان حامد العازمي



لطيفة علي احمد عبدالرحمن



لطيفة محمد خلف الجعيب



محمد جابر احمد محمد



محمد صالح سالم العجمي



محمد مطلق راشد القراوي



محمد ناصر شجاع المطيري



مريم فيحان ضيف الله العتيبي



معالي عمر هلال المطيري



ملاك مصلط فهد العجمي



منى فالح عبيد العجمي



منيرة فلاح حمود العازمي



منيرة ماجد خالد العتيبي



منيرة محمد ناصر القحطاني



مها حنيف سالم الجعيدية



نادية هجاج جمعان العازمي



نشمية عبدالله جرمان المطيري



نورة سعد زويد الزعبي



نورة علي غانم المطيري



نورية ناصر سعد الطعان



نوف فالح محمد العجمي



هدى فالح محمد العازمي



هشام عبدالله عبدالرحمن الرويح



هيا سالم دويهيس العازمي



وضحة هادي مسفر البرازي

احمد عبدالكريم احمد الشريدة



اسراء عبيد علي المسعود



اماني علي عوض شاهين



امنة عايض جابر الهاجري



امينة فلاح غازي المطيري



انتصار جزاء صالح المطيري



انوار مروح لافي العازمي



ايمان تركي مساعد القربة



ايمان مانع حسين العجمي



ايناس فيصل حمد البناي



بدور غلاب بركات المطيري



بشائر سعود هويل العضيلة



تلاهي مذكر مجبل المطيري



تهاني محمد حسين الزايد



تهاني مزيد نومان الزعبوط



تهاني منصور عبدالله الدوسري



جوزاء عبدالله راشد العجمي



حمد صالح سالم الحميدة



حنان صالح عبدالله المطاوعة



خيرية محمد عياد الرشيدي



دانة سعود مذكر الهاجري



دلال فيصل علي المرتجي



رهام احمد علي يوسف



ريم محمد غزاي العتيبي



سارة جابر حمد المري



سارة هزاع عبدالله الهاجري



سعاد متعب صاوي الشمري



شاهة عبدالله زايد المطيري



شفاء قاسم محمد الفيلكاوي



شيماء حسن علي الكندري



عائشة احمد سليمان الضيف



عائشة عبدالعزيز سعود العقيل



عبدالرحمن علي عبدالرحمن العيسى



عبدالعزيز احمد حسن محمد



عبدالكريم عبدالله سلمان الحربي



عجايب ناصر تركي العتيبي



عذاري جازع محمد العجمي



عذاري عبدالعزيز عبدالله النصار



عريفة فرحان برد العنزي



علي عبيدالله سند الديحاني



عهود فلاح حمود المطيري



فاطمة احمد محمد القطان



فاطمة خالد سعود العنزي



فاطمة رخيص زعل العنزي



فاطمة سعد ناصر العتيبي



لطيفة صالح راشد الجيماز



لطيفة فوزي احمد القلوشي



محمد فهد علي الجفين



مريم حمود سعد الهران



مريم خالد سعد المطيري



مريم عبدالقادر محمد السرحان



مريم عدنان سالم النهام



مريم علي محمد الصديقي



مريم مبخوت عبدالله العجمي



مريم مفلح علي الرشيدي



مريم نفاع سعود الرشيدي



مزنة عدنان عبدالقادر القادري



منى فضي عبدالله الرشيدي



منيرة بدر ناصر الهلال



منيرة عبدالمحسن ناصر المصيليت



منيرة يوسف مبارك المضاحكة



مها صقر فهاد العازمي



مها منوخ مشعل الشعلاني



مهند طلال مجيم الشلال



موضي عبدالله عايض العتيبي



نايفة محسن فلاح المطيري



نورة محمد عبدالهادي العجمي



نورة مطلق سعد الرشيدي



نورة هابس معيض العازمي



نورية بندر مهال المطيري



نوف عبدالله ثامر العجمي



هيا محمد عبدالله سالم



يزيد محمد عبدالله القطان



يوسف دخيل متعب العنزي

ابرار محمد حفيظ العجمي



احمد باسم حسين الوهيب



اسماء عبدالله خالد العازمي



الجازي دخيل عيد العجمي



النيرة محمد عيد الناجعي



انتصار تركي ناصر المطيري



ايمان حجاب سلطان المطيري



ايمان دحام حسين العدواني



ايمان صلاح فاضل الحطاب



بتلة راشد صالح الحيان



بدرية عويضة مناحي العجمي



بدرية ناهض عامر العتيبي



بدور علي محمد فرحان



بدور محمد عبدالله المطيري



بشاير حمد مرزوق العميرة



بشاير شعبان محمد العنزي



بشائر عبدالعزيز مشعل العنزي



تهاني مطلق سعد العازمي



جزاء مجبل بجاد الديحاني



حصة ارشيد حمود العازمي



حصة راشد عبدالرحمن الوعلان



حنان خليفة مرزوق الحيص



حياة فلاح سالم العتيبي



خديجة فايد فؤاد تركي



خديجة هواش سرور العتيبي



خلود خليل ابراهيم الحوطي



خولة راشد احمد الحقان



دانة هادي عويضة العجمي



دلال صنت هليل الحربي



راشد عبدالقادر احمد الراشد



ريم خالد سعد الرشيدي



سارة بدر سعد العازمي



سارة عايد سندي الرشيدي



سارة لطام ردن المطيري



سكينة محمد ناصر الصالح



سمية عبدالله راشد الحربي



شيماء محمد احمد الناصر



صالح حمد فلاح الهرشاني



طلال سليمان مرزوق المطيري



عايشة سعد حمود العازمي



عائشة سعدي مزيد العفيصان



عائشة مطر مزبان الزهاميل



عبدالله عايش فلاح الصواغ



عبدالله عيسى عبدالله الأقعس



عبير خضر خلف الخالدي



عبير هادي عياد العنزي



عثمان محمد عايد السليمان



عذاري قبلان سالم الشمري



عواطف عوض فاضل العنزي



غزيل جريوي خرصان الحيان



غزيل راضي مساعد العازمي



غنية محمد توفيق عيد



فاطمة جامع عمر العازمي



فاطمة صالح راشد الصويلح



فنون سعود سلطان المطيري



لطيفة متعب ضيف الله المطيري



ليالي مسلم عايد العازمي



محمد سكتان ماضي العازمي



مرزوق خليفة علي الصليلي



مشاعل جدعان خميس العنزي



مشاعل مطلق برغش القحطاني



مشاعل مطلق صلبي العنزي



مضحي ناصر مضحي الرشيدي



منال عبدالله ملحم العجمي



منى نايف عواض المطيري



منيرة جميعان مهدي المطيري



مها محمد نهار العتيبي



مهرة مشخص صالح الرشيدي



موضي محمد ماجد بوردن



نادية سلطان سعود المطيري



ناصر راشد عواد الرشيدي



ناصر مطر ناصر العازمي



نورة حسين هادي العجمي



نورة حمد محمد المري



نوف خالد صالح المري



نوف طلق حميد العتيبي



نيلة خضر محمد العصيمي



هيفاء عبدالرزاق علي المهنا



وسمية جرمان محمد العجمي



وضحة راشد حنيف الهاجري



وليد عبدالكريم عبدالواحد دابي



يوسف محمد سعد المطيري



يوسف محمد يوسف العرج

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