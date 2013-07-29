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اتحاد عمال مصر يستنكر اغتيال البراهمى ويطالب بدعم شعب تونس

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اتحاد عمال مصر يستنكر اغتيال البراهمى ويطالب بدعم شعب تونس اتحاد عمال مصر يستنكر اغتيال البراهمى ويطالب بدعم شعب تونس

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال عن قلقه البالغ لمجريات الأحداث على الساحة التونسية التى راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب التونسى الشقيق.

وأدان الاتحاد – فى بيان له اليوم الاثنين – بشدة الأعمال الإجرامية ضد الأبرياء فى تونس، مستنكرا جريمة اغتيال المعارض السياسى الراحل محمد البراهمى الذى كان نائبا للمجلس التأسيسى ومنسقا عاما للتيار الشعبى على يد الغدر والإرهاب.

وأشار إلى أن جريمة اغتيال المعارض الراحل التى تزامنت مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية التونسية تتطلب وقوف الرأى العام العربى إلى جانب الشعب التونسى الشقيق فى مواجهته للإرهاب الذى يستهدف زعزعة الاستقرار فى تونس والإضرار بمسيرة الشعب التونسى ونضاله من أجل دعم التنمية الشاملة بعد ثورة تونس التى كانت فاتحة ثورات الربيع العربى التى أطاحت بالأنظمة الدكتاتورية.

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