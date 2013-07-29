بيت السنارى يستضيف دروايش التنورة الخميس القادم

تقيم فرقة دروايش التنورة حفلا مجانيا مسائا الخميس القادم

ويقام الحفل فى بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.ويبدا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يتناول العرض حفل موسيقي حي يصاحب التنورة المصرية بالإضافة إلى إنشاد صوفي، ويصاحبها فرقة الصعيدي للفنون الشعبية.

والتنورة المصرية هي رقصة ذات أصول صوفيه. ويرى مؤدوها أن الحركة في الكون تبدأ من نقطة وتنتهي عندها. ولذا يعكسون هذا المفهوم في رقصتهم فتأتي حركاتهم دائرية وكأنهم يرسمون بها هالات يرسخون بها اعتقادهم يدورون ويدورون كأنهم الكواكب السابحة في الفضاء.