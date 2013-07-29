بروتوكول بين "الاتصالات" و"المركزي للإحصاء" لبناء قاعدة بيانات إلكترونية

كتب : ماهر هنداوي الإثنين 29-07-2013 15:56

وقع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع بناء قاعدة بيانات المؤشرات الإلكترونية لقياس مجتمع المعلومات.

وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تنفيذ هذا المشروع بدأ منذ عام 2005 ويتم تحديثه واستكماله لتطوير منظومة جديدة من المؤشرات تواكب التطورات المستجدة في مجتمع المعلومات بصفة دورية التي تتوافق مع متطلبات المعايير الدولية باستخدام أسلوب المسح الميداني.

وتشمل مجالات استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص والقطاع الصحي والأسر والأفراد والقطاع الحكومي والأعمال العام، وبيوت تكنولوجيا المعلومات وقياس العائد المجتمعي واستخدام بيوت تكنولوجيا المعلومات على المستخدمين في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي المجمع وشركات الإنترنت الفضائي.