تقرير - طولان يحضر ثنائي لخلافة نور السيد

في غياب نور السيد للإيقاف، ومع خسارة إبراهيم صلاح وأليكسس موندومو لأسباب مالية يعاني وسط الزمالك في تحضيره لمباراة ليوبار الكونجولي يوم الأحد المقبل الموافق الـ4 من أغسطس.

حلمي طولان المدير الفني للزمالك اعتمد خلال لقاء الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على ثلاثي ارتكاز رأسه نور السيد أمام الدفاع وقاعدته من إسلام عوض وعمر جابر.

لكن بغياب نور يشعر طولان بحاجته لتغيير شكل الخطة نفسها، والاعتماد على ثنائي ارتكاز يقف أمام الخط الخلفي.

ويدرس طولان تغيير مركز هاني سعيد من قلب الدفاع إلى وسط الملعب ليجاور أحمد توفيق في مركز الارتكاز بدلا من نور السيد.

وفي وجود توفيق وسعيد، سيلعب أحمد عيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا الدور الهجومي مع أحمد حسن أو إسلام عوض أو عمر جابر خلف رأس الحربة التقليدي أحمد جعفر.

وكان الزمالك قد استهل مشواره بالتعادل مع الأهلي بهدف لمثله في مباراة أقيمت على أرض الجونة لأسباب أمنية.