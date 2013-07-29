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الكاف يساند أورلاندو في رفض طلب الأهلي

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الكاف يساند أورلاندو في رفض طلب الأهلي الكاف يساند أورلاندو في رفض طلب الأهلي

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا إلى الأهلي يخطره برفض طلب النادي الأحمر تأجيل مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد طلب تأجيل المباراة التي تقام ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

حجة الأهلي في طلبه كانت أن النادي يرغب في خوض اللقاء بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

لكن الكاف رفض طلب الأهلي وأكد له أن اللقاء يجب أن يقام في موعده الموافق يوم الأحد المقبل.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا في مرحلة المجموعات بالتعادل مع الزمالك.

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