الإسماعيلي: لاعبو الفريق أفشلوا مفاوضاتنا مع رباعي الشرطة

انسحب الإسماعيلي من مفاوضات ضم رباعي الشرطة أحمد دويدار وخالد قمر ورضا العزب وصلاح عاشور بسبب المغالاة في المطالب المادية.

وكان محمد وهبة المدير الفني للدراويش قد طلب إتمام التعاقد مع الرباعي هذا الصيف.

إلا أن محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي قال لـFilGoal.com: "تلقى الشرطة تحذيرات من بعض لاعبي الإسماعيلي بأن الإدارة لن تستطيع سداد سوى مقدمات التعاقد فقط ولن تلتزم بالرواتب وهو ما تسبب في مغالاة اللاعبين لمطالبهم المادية"

وأوضح "رصدنا لدويدار مليون و400 ألف جنيه في الموسم، إلا إنه طلب مليون و800 ألف ومقدم تعاقد مليون جنيه رغم أنه كان سيحصل على مليون و200 ألف فقط في سموحة".

وتابع "أما خالد قمر فكان سيحصل على مليون و200 ألف جنيه، ويحصل العزب وعاشور على 800 ألف جنيه في الموسم لكل لاعب".

وأشار رئيس الإسماعيلي إلى أن دويدار الذي تحدث بالنيابة عن زملائه طلب حصول كل لاعب على 60% كمقدم تعاقد.

وأتم "أمام إصرار دويدار على تحقيق رغباته التي تحتاج لخمسة ملايين جنيه وأكثر، توقفت المفاوضات".