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منصة “النهضة” تعلن انضمام عناصر “القاعدة” و”السلفية الجهادية” للاعتصام

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منصة “النهضة” تعلن انضمام عناصر “القاعدة” و”السلفية الجهادية” للاعتصام منصة “النهضة” تعلن انضمام عناصر “القاعدة” و”السلفية الجهادية” للاعتصام

صورة أرشيفية لمظاهرات ميدان النهضة

أعلنت المنصة الرئيسية لاعتصام أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، في ميدان نهضة ، عن انضمام عناصر من السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة وحزب النور السلفي، رافعين أعلام القاعدة .

وقال محمد عبد الشكور، أحد المعتصمين، إن انضمام أعضاء السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة جاء لأن لديهم العديد من الخبرات في مسألة الدفاع عن النفس ضد أي هجوم يتعرض له الميدان.

واتخذ المعتصمون الاحتياطات اللازمة لرد أي هجوم، حيث قام عدد من المعتصمين بملء عدد كبير من الأجولة بالرمال والطوب لإقامة حائط صد للدفاع عن أنفسهم، كما نصبوا حواجز حديدية على البوابات الثلاث، حيث أصبح كل مدخل إلى الميدان يحتوي على بوابتين من الحواجز الحديدية والكبيرة يتواجد عليهما عدد كبير من المعتصمين، بالإضافة إلى وجود 3 مصدات تم بناؤها على مداخل الميدان للاحتماء خلفها ولتوجيه الضربات منها.

وأدخل عدد من مؤيدي مرسي سيارة نصف نقل إلى الميدان محملة بالطوب الأحمر، وعندما تم سؤال المعتصمين عن سبب وجود هذا الطوب قالوا إنه سيتم استخدامه لعمل حواجز على مسافات طويلة للمساعدة في صد أي هجوم، ولعرقلة خطوات المهاجمين لهم.

ووزع عدد من المعتصمين على بعضهم البعض نماذج من «الوصية الشرعية»، مبررين ذلك بأنه يجب على كل شخص أن يكتب وصيته حتى إذا مات في أي أحداث يعرف الجميع وصيته.

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