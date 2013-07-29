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النيابة تستدعي مساعدي وزير الداخلية لسماع أقوالهما في أحداث مدينة نصر

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النيابة تستدعي مساعدي وزير الداخلية لسماع أقوالهما في أحداث مدينة نصر النيابة تستدعي مساعدي وزير الداخلية لسماع أقوالهما في أحداث مدينة نصر

النيابة العامة

أمر المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، باستدعاء مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، ومساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وذلك للاستماع إلى أقوالهما وشهادتهما في شأن وقائع أحداث العنف والمصادمات التي وقعت بطريق النصر بمدينة نصر فجر “السبت”.
> كما أمرت النيابة برئاسة محمد البشلاوي ومحمد جمال رئيسي النيابة، بالاستعلام عن أعداد وتسليح قوات الشرطة والأمن المركزي التي كانت متواجدة في موقع الأحداث، وكذلك استدعاء باقي المصابين في تلك الأحداث لسؤالهم حول أسباب إصاباتهم ومعلوماتهم حول الحادث والمتسببين في وقوع تلك الإصابات.

وأهابت النيابة العامة بكل من لديه المعلومات من سكان أو قاطني طريق النصر أو العاملين بالجهات الحكومية المحيطة بالمنطقة، الحضور لسراي نيابة شرق القاهرة الكلية لسماع أقوالهم على الفور بشأن التحقيقات.

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