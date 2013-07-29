مقتل فلاح إثر تجدد خصومة ثأرية بالمنيا

قتل فلاح بالمنيا اثر تجدد خصومه ثاريه بين عائلتين بقرية العرين القبلي التابعه لمركز ملوي.

تلقي اللواء احمد سليمان مدير امن المنيا اخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بمقتل أحد الأشخاص بقرية العرين وبالأنتقال تبين مقتل جميل هريدي حسين هريدي 58 سنه فلاح أثر إصابته لفتحات دخول لأعيره ناريه بأنحاء متفرقه بالجسم نتيجة قيام كلاً من محمد طه سعد 35 سنه , شقيقه سعد 25 سنه , أحمد عبد الحفيظ سعد 35 سنه بإطلاق أعيره ناريه من أسلحه كانت بحوزتهم خلال مشاجره نشبت بينهم والمجني عليه نتج عنها حدوث أصابته التي أودت بحياته أخذا بالثأر وبالفحص تبين وجود خصومه ثأريه بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين نتج عنها مقتل سعد إسماعيل سعد نجل عمومة المتهمين وأتهم بقتله المجني عليه خلال مشاجره نشبت بينهم محرر بها المحضر رقم 17042 لسنة 2010 جنايات مركز ملوي.

حرر محضر برقم 4365 لسنة 2013 إداري مركز شرطة ملوي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعه وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط المتهمين والأسلحه المستخدمه.