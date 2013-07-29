العيسوي يلغي ندب 36 من "الإخوان" انتدبهم "الحسيني" بديوان عام كفرالشيخ

كتب : كرم القرشى الإثنين 29-07-2013 14:05

خلال اجتماعه أمس بالقوى الثورية والسياسية، أكد المهندس حافظ العيسوي، سكرتير عام محافظة كفرالشيخ، إلغاء كل قرارات الانتدابات التي اتخذها المحافظ السابق المهندس سعد الحسيني، والخاصة بتعيين كوادر إخوانية بوحدات الحكم المحلي والمحافظة وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية على ذات الدرجة الوظيفية، وفي أماكن عملهم الأصلية وعددهم 36، ومضيفا، تم بالفعل إلغاء انتدابهم وتم صدور قرارات بعودتهم لعملهم الأصلي كالتالى، قرار بالغاء ندب أحمد حسن حسونه، من العمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية التربية والتعليم من اليوم، وإخلاء طرفه والقرار الثاني: يلغى ندب عبدالله عبد العزيز مصباح، من العمل كنائب للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية التربية والتعليم، اعتبارا من اليوم وإخلاء طرفه، القرار الثالث: يلغى ندب كل من الآتي أسماؤهم ويبعد من العمل بديوان عام المحافظة وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية: 1- شوقي إبراهيم محمد العزبي، وعودته إلى مديرية الشؤون الاجتماعية، 2- عبدالجليل محمد يوسف، عودته إلى مديرية الشؤون الاجتماعية، 3- محمود علي البدوي، وعودته إلى المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات، 4- أحمد علي شعيشع، عودته إلى مديرية الزراعة بكفرالشيخ، 5- وائل محمد بسيوني الخطيب، وعودته إلى مديرية التربية والتعليم.

القرار الرابع: إلغاء تكليف السيد المهندس محمد رضا رجب، من العمل كمستشار للتنمية والإدارة، الغاء تكليف السيد الدكتور مجدي عبدالحميد سليم، من العمل كمستشار للمحافظ للثروة الحيوانية.

القرار الخامس: تكليف السيد محمد السيد علي، كبير أخصائيين بديوان عام المحافظة بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، الغاء تكليف المهندس كمال عبدالفتاح خليفة، من العمل مديرا لوحدة الرصف، يلغى ندب فتحي محمد بسيوني عاشور، بالدرجة الأولى من العمل بديوان عام المحافظة، وعودته إلى مديرية التربية والتعليم.

القرار السادس: يلغى ندب مصطفى محمود بسيوني بدران، من العمل بديوان عام المحافظة وعودته إلى مديرية الزراعة من اليوم، يلغى ندب باسم محمد علي ندا، المتعاقد من العمل بمشروع دعم التنمية والخدمات بالمحافظة، وعودته إلى العمل بالديوان العام للمحافظة ـ إدارة الشؤون المالية، تكليف محمد مصطفى إبراهيم نجيب، الموظف بالديوان بوظيفة كبير باحثين اقتصاد وتجارة بدرجة مدير عام للعمل مدير إدارة البناء والتنمية القرية.

القرار السابع: يلغى ندب محمود إبراهيم محمود، الموظف بمديرية الزراعة بالدرجة الأولى من العمل بديوان عام المحافظة، وعودته إلى مديرية الزراعة، يلغى ندب عماد أحمد عبدالعاطي درويش، نائب رئيس ومجلس مدينة سيدي سالم، وعودته إلى عمله الأصلي بمديرية التربية والتعليم، يلغى ندب عبدالطيف علي الحليسي، نائب رئيس مجلس مدينة دسوق، وعودته إلى عمله الأصلي، يلغى ندب إبراهيم محمد ابراهيم أبوسيف، رئيس حي شمال دسوق، وعودته إلى عمله الأصلي، يلغى ندب عاطف عبدالرحمن الزيات، رئيس الوحدة المحلية لقرية شابه وعودته إلى جهة عمله الأصلي، يلغى ندب محمد أحمد مكاوي، من العمل كنائب لرئيس مجلس ومدينة مطوبس، وعودته إلى إدارة مطوبس التعليمية، يلغى تكليف محمود محمد الصعيدي، المتعاقد ببند المكافآت الشاملة، وعودته إلى حديقة صنعاء عمله الأصلي، يلغى ندب كل من الآتي أسماؤهم بديوان عام المحافظة: السيد الدسوقي أحمد البلاصي، عودته إلى الشباب والرياضة، كامل فتوح مصطفى، وعودته إلى الشباب والرياضة، إبراهيم السيد العنتبلي، وعودته إلى عمله الأصلي، سعد محمد السيد الدغيدي، إلى عمله الأصلي بمديرية الطرق والنقل، فتحي عبدالواحد أبوالعينين، وعودته إلى عمله الأصلي بمديرية القوى العاملة، رزق محمد رزق، وعودته إلى عمله الأصلي بمديرية الرى، حمدي يوسف علي، وعودته لعمله الأصلي بالصرف الصحي، فهمي كمال المرادني، وعودته إلى عمله الأصلي، بمديرية التموين، أحمد عبدالعزيز الاختيار، وعودته إلى مديرية التموين، عبدالفتاح محمد علي، وعودته إلى مديرية التموين، عبدالفتاح محمد جابر، وعودته إلى مديرية التموين، يوسف عبدالمنعم يوسف، وعودته إلى مديرية التموين، عزت عبدالرزاق الصعيدي، وعودته إلى مديرية التموين.

وكان العيسوى قد اجتمع بالقوى الثورية والسياسية بكفر الشيخ، وأعلنهم بالقرارات السابقة، وحضر اللقاء أعضاء مثلين من أحزاب، المصريين الأحرار ، الدستور، والكرامة، وعدد من أعضاء الحركات السياسية بالمحافظة.