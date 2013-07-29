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كنائس الوادي الجديد تحتفل باستقبال ثلاثة قساوسة جدد

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كنائس الوادي الجديد تحتفل باستقبال ثلاثة قساوسة جدد كنائس الوادي الجديد تحتفل باستقبال ثلاثة قساوسة جدد

كتب : شرف غريب الإثنين 29-07-2013 14:19

احتفلت كنائس الوادي الجديد، اليوم، باستقبال ثلاثة قساوسة جدد تم ترشيحهم من أقباط الوادي الجديد واختيارهم بمعرفة الشعب، وتمت سيامتهم بناء على طلب من أقباط الوادي الجديد، لأن محافظة الوادي الجديد لم يخدم فيها طوال تاريخها قس علماني، ويذكر أن هؤلاء القساوسة منهم من هو مقيم في الوادي الجديد، وعلى معرفة تامة بأقباط الوادي، ومنهم من هو متزوج من الوادي ولديه أبناء، وتمت رسامتهم منذ 45 يوما وأخذوا "خلوتهم الروحية" التي تسبق التفرغ للخدمة في دير القديسة العذراء مريم "المحرق" بأسيوط.

وأقامت كنيسة العذراء بالخارجة احتفالاً كبيراً للترحيب باثنين بهم، وتضمن الاحتفال فقرات من الشعر والكورال وعروض للكشافة، كما استقبلت كنيسة مار جرجس بالداخلة القس الثالث، حيث خرجت سيارات أقباط الداخلة في استقباله عند مدخل مدينة موط بالفرح والزغاريد، حيث كان هذا القس قبل رسامته له شعبية كبيرة لدى أقباط الداخلة، حيث كان يقيم بها وعلى علاقة طيبة بأبنائها.

فيما أكد القس بيشوي المحرقي، راعي كنائس الوادي الجديد، أنه يرحب بالقساوسة الجدد وسعيد بهم لأنهم ترعرعوا على يديه وفي كنف كنائس الوادي، مضيفا أن أقباط الوادي الجديد في حالة من أسعد أيامهم، لأنهم يسعون إلى هذا الهدف منذ سنوات عدة، وأن القساوسة الثلاثة هم القس تواضروس، وسيقوم بالخدمة في كنيسة العذراء بالخارجة وهو متزوج ولديه أطفال، والقس برثلماوس، وهو متزوج ولديه أطفال وسيخدم في كنيسة العذراء بالخارجة، والقس مرقس، وهو متزوج وسيخدم في كنيسة مارجرجس بالداخلة.

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