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إمام "القائد إبراهيم" يعلن عدم أداء صلاة التهجد بالمسجد هذا العام

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إمام "القائد إبراهيم" يعلن عدم أداء صلاة التهجد بالمسجد هذا العام إمام "القائد إبراهيم" يعلن عدم أداء صلاة التهجد بالمسجد هذا العام

كتب : مروة مرسي الإثنين 29-07-2013 14:52

أعلن الشيخ حاتم فريد الواعر، إمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، عن عدم أداء صلاة التهجد وقيام الليل هذا العام بالعشر الأواخر من شهر رمضان، نظرًا للظروف التي مر بها المسجد الجمعة الماضية، وتخريب المنشآت وأدوات الصلاة.

وقال الواعر: إن هذا القرار جاء خوفًا على حياة المصلين التي من الممكن أن تتعرض للخطر أثناء الصلاة، وحرصًا منه على سلامة حياتهم ستتوقف الصلاة. وأضاف: أنه لن يصلي بآي مسجد أخر هذا العام وسيتعكف في منزله إلى أن تهدأ الأمور والأوضاع في البلاد.

يذكر أن صلاه التهجد وقيام الليل بالعشر الأواخر من شهر رمضان، كانت تشهد صلاة الآلاف من المصلين، حيث يتم فرش كافة الساحات وفتح المركز الإقليمي للمرأة ومسرح محمد عبدالوهاب، وأرض "كوتة" وكثير من المنشآت المجاروة بالمسجد وتصل الصلاة من محطة الرمل وحتى الأزاريطة.

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