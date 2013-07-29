هدية تذكارية من الجيش الثالث لوالد أطلق اسم "السيسي" على مولده

كتب : محمد مقلد الإثنين 29-07-2013 14:55

زار مساء أمس، قيادات الجيش الثالث المكلفة بتأمين السويس، وعلى رأسهم العميد عاهل العربي قائد قوات التأمين، منزل أسرة أول مولود يطلق عليه والده اسم "السيسي" تيمنًا بالفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، وقدموا للمولود هدية تذكارية بالنيابة عن اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث.

كان والد الطفل "رزق محمد سعيد ـ عامل بشركة "صافولا" بمنطقة عتاقة الصناعية"، قال إنه أقدم على إطلاق اسم الفريق السيسس على طفله في تيمنا بالفريق السيسي، الذي أعاد مصر مرة أخرى لشعبها بعد تعرضها للاختطاف، وأعاد الثورة لطريقها الصحيح.