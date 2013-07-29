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أمن المنوفية ينجح فى تحرير صاحب شركة إصلاح زراعى اختطفه مجهولون

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أمن المنوفية ينجح فى تحرير صاحب شركة إصلاح زراعى اختطفه مجهولون أمن المنوفية ينجح فى تحرير صاحب شركة إصلاح زراعى اختطفه مجهولون

تمكن ضباط ادارة البحث الجنائى بمدينة السادات من تحرير مالك إحدى شركات الاصلاح الزراعى عقب قيام مجهولين باختطافهما لطلب فدية مليون ونصف جنيه كان العقيد ايهاب مؤنس نائب مامور مركز السادات قد تلقى معلومات باختطاف كل من سامى احمد فايق 25 سنة ومحمود سامى ابو الفضل –مالكا شركة الاسراء للاستصلاح الزراعى بطلخا- وبمداهمة العقار بالقوات تم تحريرهما والقاء القبض على مرتكبى واقعة اختطافهما كل من فادى هانى وهيب 23 سنة -عامل رخام – وعبد المنعم محمد علوى 25 سنة –نجار مسلح- وحمادة سمير هيكل –عاطل- واحمد موسى جودة ونجله محمد وابراهيم شبل .

واعترف المتهمون بارتكاب واقعة اختطاف المجنى عليهما لطلب فدية مالية قدرها مليون ونصف جنيه وقاموا بتوثيقهما بالحبال واحتجازهما باحدى العقارات السكنية بالسادات وتقرر عرض المتهمين على احمد الضبع مدير نيابة السادات للتحقيق فى الواقعة.

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