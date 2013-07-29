حبس 92 متهمًا في أحداث العنف بالقائد إبراهيم ومكتبة الإسكندرية



> أمر اليوم الاثنين المستشار محمد صلاح جابر المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية بحبس 62 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة إشتباكات محيط مسجد القائد ابراهيم التى راح ضحيتها 14 قتيل واكثر من 150 مصاب وحبس 8 متهمين فى واقعة أطلاق النار على مكتبة الاسكندرية ليكون إجمالى المتهمين 70 متهما ومن المنتظر ان يتم عرضهم جميعا غدا الثلاثاء على قاضى المعارضات للنظر فى أمر تجديد حبسهم .

> كانت تحقيقات نيابة شرق الكلية التى أشرف عليها المستشار محمد صلاح عبد المجيد رئيس النيابة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فى القتل والاصابة العمد وإثارة الشغب والاتلاف والبلطجة والارهاب وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطرق وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة بيضاء وخرطوش وعبوات ملوتوف.