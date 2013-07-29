أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

خبير أممى يرحب بالإفراج عن سجناء رأى فى ميانمار

Google+ Print
خبير أممى يرحب بالإفراج عن سجناء رأى فى ميانمار خبير أممى يرحب بالإفراج عن سجناء رأى فى ميانمار

أعرب توماس أوخيا كوينتانا المقرر الخاص الأممى المعنى بحالة حقوق الإنسان فى ميانمار اليوم الاثنين عن ترحيبه بأحدث عفو رئاسى أصدره رئيس ميانمار فى 23 يوليو الجارى والذى أطلق على إثره سراح 73 من سجناء الرأى هناك فى ذات الوقت الذى حذر مسئول الأمم المتحدة من مخاوف بشأن اعتقالات أخرى لنشطاء تجرى حاليا فى البلاد.

وقال كوينتانا إن "تواصل الإفراج عن سجناء الرأى فى ميانمار هوأحد أهم النتائج للإصلاحات هناك ولكن القلق كبير بشأن اعتقالات وأحكام أخرى تجرى وبدوافع سياسية"، مشيرا إلى أن هناك اعتقالات فى ميانمار تطال الأشخاص المشاركين فى الاحتجاجات ضد مصادرة الأراضى وكذلك الأشخاص الذين يعملون للدفاع عن حقوق الإنسان فى ولاية راكين.

وأكد الخبير الأممى أنه سوف ينوى متابعة هذه الحالات خلال مهمته فى ميانمار الشهر المقبل فقد نوه الى أن معالجة هذه القضية يمكن أن تتم عبر إصلاح قوانين التجمع السلمى وتطوير نظام قضائى مستقل فى البلاد، وطالب كوينتانا فى بيانه الصادر بجنيف بأن تكون اللجنة المشكلة فى ميانمار لمراجعة حالات السجناء أكثر شفافية وبخاصة فيما يتعلق بالمعايير المستخدمة لتحديد سجناء الضمير وكذلك أن تعطى ولاية للتحقيق فى حالات الاعتقال الجديدة التى قد تكون بدوافع سياسية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365