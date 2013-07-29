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إحالة ضرائب "سونستا ميدل إيست وفوسفات مصر" إلى كبار الممولين

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إحالة ضرائب "سونستا ميدل إيست وفوسفات مصر" إلى كبار الممولين إحالة ضرائب "سونستا ميدل إيست وفوسفات مصر" إلى كبار الممولين

أصدر ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بإحالة ملفات شركتى سونستا ميدل إيست لإدارة الفنادق والقرى السياحية، وفوسفات ، للمحاسبة بالمركز الضريبى لكبار الممولين، بدلا من مأموريتى الاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة.

ونص القرار الصادر برقم 342 لسنة 2013، أن يحال لمركز كبار الممولين ملفات الضريبة على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة الخاصة بالشركات المذكورة.

ويضم المركز الضريبى لكبار الممولين ملفات كبريات الشركات العاملة بالسوق والأشخاص الطبيعيين، بعدد حوالى ألفين ملف، تم تجميعها من عدد من المأموريات عند إنشاء المركز بهدف تسهيل المحاسبة الضريبية.

وتمثل حصيلة الضرائب من الشركات التى تحاسب بالمركز حوالى 80% من إجمالى الحصيلة الضريبية سنويا، وبلغت حصيلة المركز خلال موسم الإقرارات الضريبية حوالى 100 مليار جنيه من إجمالى حصيلة 145 مليار جنيه.

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مصر 365

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