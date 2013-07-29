حماس: العودة للمفاوضات "خطوة منفردة" ومرفوضة وطنيا من الفصائل الفلسطينية

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلى واصفا إياها بأنها "خطوة منفردة ومعزولة لا تعبر عن حقيقة موقف الشعب الفلسطينى".

وأكد الناطق باسم حماس سامى أبوزهرى فى بيان اليوم الاثنين، أن خطوة العودة للمفاوضات مرفوضة وطنيا من الفصائل الفلسطينية كافة.

وقال أبوزهري، إن حماس تدعوعباس مجددا إلى التراجع عن خطوة الذهاب للمفاوضات لما لها من خطر شديد على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المستفيد الوحيد من ذلك هوالاحتلال.

ومن المقرر أن يتم استئناف مفاوضات التسوية المباشرة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية بعد توقف دام عدة سنوات.

وكان عضوالمكتب السياسى لحماس موسى أبومرزوق قال " إن قرار رئيس السلطة محمود عباس استئناف المفاوضات مع إسرائيل مغامرة غير محسوبة ورضوخ للجانب الأمريكى، رغم معارضة معظم القوى والفصائل الممثلة فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وليس فقط حركتا " حماس " و" الجهاد الإسلامى "، كما يضر بمستقبل الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية الثابتة ".