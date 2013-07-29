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فتح:الإفراج عن الأسرى القدامى خطوة مهمة على طريق حريةالشعب الفلسطينى

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فتح:الإفراج عن الأسرى القدامى خطوة مهمة على طريق حريةالشعب الفلسطينى فتح:الإفراج عن الأسرى القدامى خطوة مهمة على طريق حريةالشعب الفلسطينى

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلى على الإفراج عن الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو، هى خطوة فى غاية الأهمية على طريق الحرية لجميع الأسرى الفلسطينيين البواسل والحرية الكاملة للشعب الفلسطينى.

وقال القواسمى، فى بيان صحفى صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح اليوم الاثنين، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أكد مرارا على أنه لن يكون هناك استئناف للعملية السياسية إلا بعد إقرار إسرائيلى واضح بالإفراج عن الأسرى القدامى كمقدمة للإفراج عن الجميع، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لن يكون هناك اتفاق سلام نهائى طالما بقى أسير واحد خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلى.

وحيا المتحدث باسم حركة فتح صمود الأسرى الفلسطينيين الذين سطروا أروع معانى البطولة والكرامة الفلسطينية، موجها تحية إكبار وإجلال لعائلاتهم الصامدة الصابرة، مجددا عهد حركة فتح بموعد قريب وصلاة مباركة فى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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مصر 365