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الإعدام لهندى اغتصب طفلة فى الإمارات

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الإعدام لهندى اغتصب طفلة فى الإمارات الإعدام لهندى اغتصب طفلة فى الإمارات

أصدرت محكمة فى الإمارات الاثنين، حكما بالإعدام على هندى يبلغ من العمر 57 عاما بعد إدانته باغتصاب طفلة فى السابعة من العمر فى مدرسة فى أبو ظبى، بحسب ما صرح محامى عائلة الضحية لوكالة فرانس برس، ودانت محكمة فى أبو ظبى الرجل الهندى باغتصاب الطفلة فى كافتيريا المدرسة، حيث كان يعمل، و"التهديد بقتلها" إذا ما أبلغت عن الحادث، بحسب المحامى حسين الجزيرى.

وقال المحامى إن الحكم الذى يجب أن تصادق عليه محكمة الاستئناف قبل تنفيذه "سيمنح الأمل للضحية وعائلتها بتحقيق العدالة"، ودعا أولياء أمور الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب للإبلاغ عن تلك الجرائم، ويندر تنفيذ حكم الإعدام فى الإمارات وعادة ما يتم تخفيفه إلى السجن المؤبد.

وفى فبراير 2011 تم تنفيذ حكم الإعدام فى رجل إماراتى أدين باغتصاب وقتل طفل باكستانى فى مسجد فى دبى، فى أول حالة إعدام خلال 10 سنوات.

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