أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مجلس القضاء الأعلى يقر حركة انتدابات جديدة لمساعدي وزير العدل

  • 17
Google+ Print
مجلس القضاء الأعلى يقر حركة انتدابات جديدة لمساعدي وزير العدل مجلس القضاء الأعلى يقر حركة انتدابات جديدة لمساعدي وزير العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على حركة انتدابات لعدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف ونوابهم، للعمل كمساعدين لوزير العدل.

وتضمنت الحركة ندب كل من المستشارين عزت خميس مساعدًا أول لوزير العدل، ونصر الدين البدراوي للتفتيش القضائي، ومحمد علي إبراهيم لصندوق أبنية المحاكم، ومحمد عادل الشوربجي لشئون الديوان العام، وهشام أبو علم لإدارة المحاكم، وإبراهيم الهنيدي للكسب غير المشروع، وهاني حنا للإدارات القانونية، والدكتور فتحي المصري لمركز الدراسات القضائية، وعبد الرحيم الصغير للخبراء والطب الشرعي، وأحمد السرجاني لحقوق الإنسان، ويحيي خشبة لمركز المعلومات.

كما قرر مجلس القضاء الأعلى إنهاء ندب كل من مساعدي وزير العدل المستشارين زغلول البلشي، وخليفه مفتاح، وهشام رؤوف، وأحمد النجار، ويحيي جلال، ورفعت شنودة، ومحمد فرغلي، ووائل رفاعي، ومحمد مصطفى رمزي، ومحمود محي الدين، ومصطفى أنور أبو زيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا