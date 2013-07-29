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هكذا تألقت الأميرات في حفل Love Ball

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هكذا تألقت الأميرات في حفل Love Ball هكذا تألقت الأميرات في حفل Love Ball

اعتدنا رؤية أميرة موناكو Charlene متألقة بإطلالات خلّابة وأنيقة دائمًا. وقد شاهدناهما في واحدة من أجمل إطلالاتهما على الإطلاق في حفل Love Ball الخيري الذي أقامته العارضةNatalia Vodianova .
اختارت الأميرة المتألقة فستانًا من Versace بلون وردي ناعم, مع حقيبة ذهبيّة جميلة من الدار نفسها وقد اختارت الأميرة أن تحافظ على نعومة إطلالتها فاستغنت عن ارتداء المجوهرات. أما بالنسبة للأميرة Caroline فقد وقع اختيارها على فستان أبيض من الدانتيل حمل توقيع دار Chanel. وهذا ليس بمستغرب فقد كان مصمم الدار الفرنسية Karl Lagerfeld حاضرًا بنفسه في هذا الحفل .
على الرغم من أنّ بريق الأميرات قد طغى على كل الحضور في الحفل إلا أنّ صاحبة الحفل عارضة الأزياء الروسيّة Natalia Vodianova قد بدت في غاية الجمال بفستان أحمر من Christian Dior زادت من فخامته بتنسيقه مع عقد لؤلؤ بسيط .

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سيدتي