بوفون: انضمام تيفيز = شهادة جودة ليوفنتوس

انضمام كارلوس تيفيز ليوفنتوس أكبر دليل على قوة النادي الإيطالي، هذا بحسب ما يؤمن به حامي عرين السيدة العجوز جيانلويجي بوفون.

بوفون قاد يوفنتوس للفوز بالاسكوديتو للعام الثاني على التوالي، والنادي الإيطالي تعاقد مع كارلوس تيفيز وفرناندو يورينتي لدعم خط هجوم الفريق.

وقال بوفون عن ذلك: "اختيار تيفيز لنا يدعونا للفخر.. يوضح للعالم كم كان يوفنتوس قويا ويستحق أن يشمل أبرز لاعبي العالم".

وتابع بوفون "معنى انضمام تيفيز لنا أننا فعلنا الكثير في أوروبا".

وأضاف "في الوقت نفسه، معنى تعاقدنا مع تيفيز أننا فريق قوي وسنحقق معه الكثير في الموسم المقبل".