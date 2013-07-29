تقرير – 7 منتصرين في موسم الانتقالات

حتى الآن وقبل شهر وأيام من غلق باب الانتقالات، هناك 7 منتصرين في سوق التعاقدات مع اللاعبين أبرزهم الدوري الفرنسي.

ويقدم FilGoal.com تقريرا يرصد سوق الانتقالات الأوروبية هذا الصيف، ويبدأ بالمنتصرين:

بينيتث

ربما تنجح صفقات نابولي أو تفشل، لكن مما لا شك فيه أن رافا بينيتث حقق أحلامه في هذا الموسم الكبير للنادي الإيطلاي من حيث الانتقالات.

تعاقد نابولي مع 9 لاعبين هذا الصيف، بما يعادل 80 مليون يورو وهو رقم لم ينفقه رافا من قبل مع ليفربول، فالنسيا، إنتر ميلان أو تشيلسي.

تبضع نابولي في ريال مدريد بضم الثلاثي جونزالو إيجوايين وراؤول ألبيول وخوسيه كاييخون ليقود الفريق في الموسم المقبل.

الدوري الفرنسي

هل تتصور أن الدوري الفرنسي عادت إليه الأمجاد لدرجة اجتماع إديسون كافاني وراداميل فالكاو مع زلاتان إبراهيموفيتش في منافسة واحدة.

كافاني انتقل من نابولي إلى سان جيرمان مقابل 63 مليون يورو ليجتمع مع إبرا ولوكاس ولافيتزي في خط هجوم واحد.

وصفقة كافاني لم تكن الوحيدة من حيث القوة لسان جيرمان، إذ أنفق النادي الفرنسي 35 مليون يورو على ماركينيوس مدافع روما كذلك.

ولم يكن سان جيرمان الوحيد في فرنسا الذي يستطيع الإنفاق ببذخ، إذ دخل معه على الخط موناكو بعدما ضم الأخير فالكاو من أتليتكو مدريد بما يفوق الـ50 مليون يورو بخلاف ضم جواو موتينيو وكارفاليو.

ولازال موناكو يسعى لحسم صفقة هالك من زينيت سان بطربسبرج بشكل رسمي.

هجوم يوفنتوس

طوال الموسم الماضي، ويوفنتوس ينتظر لحظة فتح باب الانتقالات لتدعيم خط هجومه بعدما انهى الفريق الموسم الماضي وهو بلا هداف.

خط هجوم يوفنتوس لم يتواجد له أي لاعب في العشرة هدافين الأوائل خلال الموسم المنصرم من الكالتشيو، رغم ان البيانكونري كان حامل اللقب.

ولهذا حرص يوفنتوس على ضم مهاجم يلعب على الدرجة نفسها التي يقدمه اندريا بيرلو، وقد حقق البيانكونيري مراده بضم الثنائي كارلوس تيفيز وفرناندو يورنتي.

يورينتي انضم للنادي الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع اتليتك بلباو، وتيفيز انتقل من مانشستر سيتي مقابل 10 مليون يورو تصل إلى 12 مع نجاح الصفقة.

شباب مدريد

بات سوق اللاعبين الشباب الإسبان أكثر رواجا بعد تألق كل منتخبات اللاروخا، وهو ما ظهر في حرص ريال مدريد على اقتناع جواهره.

ريال مدريد أنفق 30 مليون يورو لقنص إسكو نجم منتخب إسبانيا تحت 21 عاما من نادي مالاجا.

ثم دفع ريال مدريد ما يفوق الـ35 مليون يورو لضم أسيير إيارامندي نجم ريال ساراجوسا وهو ارتكاز واعد للغاية بدوره.

بايرن

فاز بايرن ميونيخ في سباق محتدم للوصول إلى خدمات تياجو ألكانتارا نجم برشلونة الإسباني، بعد انتصار على مانشستر يونايتد.

وبجمع هذه الصفقة الجيدة للبافاري مع ماريو جوتزه، يصبح بايرن بلا شك من المنتصرين في موسم الانتقالات الصيفي خاصة وأن الفريق قوي وبلا ثغرات تقريبا.

دورتموند

أنفق دورتموند حتى الآن 51 مليون يورو في موسم انتقالات قوي للفريق الألماني بفضل ما جناه النادي في بيع جوتزه.

وتعاقد النادي الألماني الذي وصل لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي مع ثلاثة نجوم، أبرزهم ماختريان بعد منافسة مع ليفربول فاز بها دورتموند بفضل 27.5 مليون يورو.

كذلك ضم النادي اللاعب السريع أوبيامنج مقابل 13 مليون يورو.

فيورنتينا

تعاقد فيورنتينا مع جوسيب ليشتش وخواكين سانشيز للعب خلف ماريو جوميز، بحماية من ماسيمو أمبروسيني في أربع صفقات تجعل النادي البنفسجي قوة لا يستهان بها.