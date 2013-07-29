تقرير – 5 خاسرين في موسم الانتقالات

حتى الآن وقبل شهر وأيام من غلق باب الانتقالات، هناك 5 خاسرين في سوق التعاقدات مع اللاعبين أبرزهم مدينة ميلان.

ويقدم FilGoal.com تقريرا يرصد سوق الانتقالات الأوروبية هذا الصيف، ويغطي اليوم الخاسرين:

ميلان

لا صفقات في ميلان، ولا حركة كبرى في إنتر.. موسم الانتقالات الصيفي ينقضي والناديان بلا تغيير حقيقي.

إنتر ميلان تحديدا كان جمهوره ينتظر الكثير من التحرك في موسم الانتقالات بعد إنهاء الفريق لموسمه في المركز التاسع.

لكن النيراتزوري لم يضم سوى ماورو إكاردي وإشاك بيلفوضيل.

في المقابل، ضم ميلان فقط لاعب الوسط أندريا بولي من نادي سامبدوريا مقابل 3 ملايين يورو.

مالاجا

مالاجا كان على بعد لحظات من الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولهذا انتظر جماهيره أن يتطور الفريق لتستمر الصحوة.

لكن ما حدث كان خسارة الفريق لمدربه مانويل بيللجريني، ثم رحل الثنائي خواكين سانشيز وإسكو، الآول انتقل إلى فيورنتينا والثاني لريال مدريد.

وانفرط عقد النادي برحيل جوليو بابتيستا وخافيير سافيولا وجيرمي تولالا ومارتن ديمكلز.

يونايتد

حتى الآن يونايتد لم يعقد أي صفقات، رغم إعلان ديفيد مويس "نحتاج لصفقات عديدة في وسط الملعب".

هل يركض مانشستر يونايتد وراء سراب؟ ديفيد مويس مدرب الفريق يسعى لضم سيسك فابريجاس دون سواه رغم إعلان برشلونة أكثر من مرة "لاعبنا ليس للبيع".

برشلونة

ربما لا يستحق التواجد في هذه الفئة بعد ضم نيمار، لكنه في المقابل عاجز عن ضم مدافع يجب أن يتواجد بعد موسم سيء للبلوجرانا على صعيد القوة الدفاعية.

كذلك ترك النادي اثنين من اللاعبين المهمين في صفوفه يرحلان دون التعاقد مع بدائل وهما تياجو ألكانتارا وديفيد بيا.

ويعقب نائب رئيس النادي "ربما يغضب البعض من رحيل بيا وتياجو، لكن في الحقيقة البيع أفضل من عدم تسديد رواتب اللاعبين".

أرسنال

الجميع في أرسنال ينتظر ضم إيجوايين من ريال مدريد.. لا لن يحدث ذلك.

الجميع في أرسنال ينتظر ضم واين روني من مانشستر يونايتد.. لا لن يحدث ذلك.

الجميع في أرسنال ينتظر ضم لويس سواريز من ليفربول.. وإن لم يحدث ذلك سيكون موسم انتقالات غير ناجح للمدفعجية بكل تأكيد.