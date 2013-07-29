حوار - كيف سيتعامل مورينيو مع نجوم تشيلسي؟

مهمة كبيرة تنتظر العائد جوزيه مورينيو في تشيلسي، ربما تكون أصعب من مهمته الأولى التي بنى فيها فريقا جديدا حقق البطولات للمالك الروسي رومان إبراموفيتش.

مورينيو يعود إلى تدريب تشيلسي من جديد، بعد فترة ذهبية قضاها مع الزرق في الفترة من 2004 حتى 2007.

صعوبة مهمة مورينيو في القدرة الشرائية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها غريميه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والتي لم تكن بنفس القوة سابقا، والمنافسة التي يواجهها من فرق مثل أرسنال وتوتنام هوتسبر.

والسؤال الذي وجهته الصحافة الإنجليزية إلى مورينيو.. كيف ستتعامل مع نجوم تشيلسي؟

مورينيو يجيب في تصريحاته لصحيفة "جارديان": "لست من نوعية المدربين الذين يجعلون الحياة سهلة للاعبيهم الكبار، فهم أخر من يحظى على الثناء مني".

وأوضح "عليك أن تشيد باللاعبين أصحاب الإمكانات المحدودة الذين يقدمون كل شئ وليسوا نجوما، فهم أيضا لاعبون جيدون يحاولون مساعدة الفريق".

وتابع "أرجوكم لا تفهموني بشكل خاطئ، فأنا لازلت أفضل اللاعبين الكبار القادرين على منحك الفوز في المباريات، ولكن عندما تكون لاعبا عظيما عليك أن تقدم أكثر من الآخرين".

مورينيو ضرب أمثلة بلاعبين تألقوا معه في ولايته الأولى مثل جو كول وكلود ماكليلي بعدما طلب منهما أداء مهام مختلفة عن التي اعتادوا عليها من قبل.

آزار

وتحدث الاستثنائي عن البلجيكي الشاب ادين آزار الذي انتقل قبل مطلع الموسم الماضي للزرق من صفوف ليل الفرنسي.

ويقول عنه مورينيو: "لاعبون مثل آزار لديهم الحرية داخل الملعب، فهو لاعب يمتلك الكثير من الموهبة ولكن الأمر يتعلق بما سيقدمه في الخطوة المقبلة".

وأوضح "فهو عليه أن يحول موهبته العظيمة إلى أرقام عظيمة، تتعلق بأعداد الأهداف التي يسجلها وعدد الأهداف التي يصنعها وعدد الأهداف التي تمنح الفريق الفوز والأهداف التي يسجلها في مباريات كبيرة".

وتابع "مستعد للعمل معه ومساعدته وعليها أن يكون مستعدا هو الآخر".

ماتا

ولم تفوت الصحافة الإنجليزية الفرصة وسألت مورينيو عن طريقة التعامل التي سيطبقها مع الإسباني خوان ماتا نجم الفريق، خاصة مع تقارير أشارت إلى رغبته في عرضه للبيع.

ويعد ماتا (25 عاما) أحد أبرز نجوم الفريق اللندني خلال الموسمين الماضيين، حيث شارك في 118 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 59 هدفا ليقتنص جائزة أفضل لاعب في الفريق باختيار الجماهير، وجائزة أخرى يمنحها اللاعبون.

وقال مورينيو: "المشجعون يمتلكون دائما وجهة نظر مختلفة عن اللاعبين، وفوز ماتا بالجائزتين يعني الكثير، فالناس تحبه واللاعبون يحبون طريقته في اللعب".

وتابع "بالطبع هو يلائم خطتي وامتلك فكرة عن طريقته وعن المراكز التي يستطيع أن يصنع فيها فرصا أكثر والأماكن الأخرى التي لا يستطيع أن يقدم فيها المثل، ولذلك سنساعده أن يكون أفضل في هذه المواقف".

وأوضح "دائما أفضل الاعتماد على جناح أيمن يلعب بقدمه اليسرى وبدأت ذلك مع آريين روبن وداميان داف وواصلت ذلك مع جوران بانديف في إنتر ميلان وميسوت أوزيل وأنخيل دي ماريا في ريال مدريد".

وأضاف "أحب الأجنحة التي تتوغل داخل منطقة الجزاء من أجل التمرير أو التسديد، وماتا هو اللاعب الوحيد في تشيلسي القادر على فعل ذلك على الجانب الأيمن، أما على الجانب الأيسر فلدينا آزار وفيكتور موسيس وأندريا شورلي".

وواصل ممتدحا الإسباني الدولي "ماتا أيضا قادرا على اللعب كصانع ألعاب، فهو لديه الكثير ليعطي الفريق".