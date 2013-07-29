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مفاجآتان لنورهان في برنامج عيون بيروت

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مفاجآتان لنورهان في برنامج عيون بيروت مفاجآتان لنورهان في برنامج عيون بيروت

أطلت الفنانة اللبنانية نورهان ضيفةً عبر إحدى حلقات برنامج بيروت، مع الإعلاميتين ليليان ناعسي وراغدة شلهوب، حيث تألقت نورهان في البرنامج بلوك مميز كعادتها.

تحدّثت نورهان خلال البرنامج عن شهر رمضان المبارك، ومشاريعها الفنية المقبلة ومن أبرز ما باحت به هو الديو مع الفنانة العالمية Share Watson من كلمات وألحان وتوزيع الفنانة الشاملة كارينا عيد، والذي ستفاجئ به الجمهور قريباً، بالإضافة إلى أغنية خاصة بها ستصدر ضمن ألبوم Budhabar وقام بإعدادها المنتج والمؤلف الموسيقي الإيراني Promid.

وما أضاف للحلقة تميزاً هو مفاجأة زوجها عدنان ديراني لها، حيث تلقت نورهان خلال الحلقة اتصالاً منه، ثم فاجأها بإرساله لها باقة من الورد إلى الأستوديو الخاص بالبرنامج.

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