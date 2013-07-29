والد زوج ألين خلف:لست راضياً عن هذا الزواج

عادت الفنانة ألين خلف إلى لبنان بعد زواجها مدنياً في قبرص في 24 من الشهر الحالي، من مدير أعمالها كارلوس نجل الفنان إيلي أيوب.

حفل الزفاف الذي حضره عدد من أفراد عائلتي العريس والعروس، غاب عنه والد العريس الذي يبدو أنه غير موافق على زواج ابنه كارلوس من ألين.

ولدى سؤالنا عن سبب عدم حضوره في حفل زفاف ابنه أجاب إيلي أيوب "أعوذ بالله... ولما أحضره!"، أما عن سبب عدم رضاه عن هذا الزواج قال "ما هو رأيك أنتِ؟ هل ترضين عن زواج مماثل؟ وهل كوني والد العريس فهذا يعني أنّه يجب أن أرضى عن هذا الزواج؟".

وتابع أيوب "الأمام علي (ع) يقول "أولادكم وأموالكم أعداء لكم فاحذروهم"، أما جبران فيقول "أولادكم ليسوا لكم اولادكم ابناء الحياة". وتابع أيوب" أنا لم أقطع علاقتي بابني كارلوس وعندما يقع في ورطة يكلمني، لكن ألين أكبر منه بعشرة أعوام أو 12 عاماً هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن ابني كارلوس تخصص في مجال الـ " international public relation" وتخرج من جامعة الـ N.D.U وكلفتني دراسته الجامعية وحدها 100 الف دولار، أما بالنسبة لألين " تعرفين انتِ ألين مع احترامي لها، هي لا شيء".