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حليمة بوند يفتقد المصداقية...

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حليمة بوند يفتقد المصداقية... حليمة بوند يفتقد المصداقية...

تقدم الإعلامية الكويتية حليمة بولند حلقات برنامج المسابقات حليمة بولند عبر قناة LBC، والبرنامج يعتمد على إلقاء أسئلة معينة، تتعلق بأفلام جيمس بوند وأبطال الأفلام، وعلى الرغم من أن حليمة وعدتنا بأن البرنامج سيكون شديد التميز، ويختلف عما يشابهه من برامج المسابقات، إلا أننا فوجئنا بأن البرنامج لا يختلف شكلاً ولا مضموناً ولا ديكوراً عن بقية برامج المسابقات، اللهم إلا في حليمة، والتي تزيد ليلة بعد الأخرى غنجاً ودلالاً، كما لاحظنا أن حليمة تقوم بتلقين أو بمساعدة المتصلين؛ ما يفقد البرنامج مصداقيته، ويخرج تماماً عن مبدأ تكافؤ الفرص، فكل اتصال يقوم صاحبه بتدليع حليمة قائلاً: «حلومة ساعديني»، فتقوم بمساعدته، وعندما يجيب إجابة خطأ تقول له فكر ثانية، أو يظهر علامات الرفض على وجهها، وتناقشه حتى يبدأ بالتلفظ بالإجابة الصحيحة، فتقاطعه سعيدة قائلة: هي الإجابة الصحيحة، ونحن نتساءل: أين المصداقية في كل ما يحدث؟ ولماذا تساعد حليمة أشخاصاً دون آخرين. فذلك يفقد البرنامج كثيراً من المصداقية .

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سيدتي