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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف فى العراق

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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف فى العراق الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف فى العراق

أعرب القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق يورجى بوستين، عن قلقه العميق فى أعقاب موجة التفجيرات الجديدة بالسيارات المفخخة التى وقعت فى العراق اليوم، الاثنين، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

ونقل بيان لبعثة الأمم المتحدة فى العراق عن بوستين قوله، أشعر بقلق عميق إزاء تصاعد أعمال العنف فى العراق، التى تحمل فى طياتها مخاطر عودة البلاد إلى الصراع الطائفى.

وأضاف بوستين أن العراق ينزف من جراء أعمال العنف العشوائية التى بلغت أرقاما قياسية للأسف خلال شهر رمضان المبارك، مناشدا جميع الزعماء السياسيين على القيام بتحرك فورى وحاسم لوقف سفك الدماء الذى لا معنى له.

وكانت سلسلة تفجيرات ضربت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البصرة والمثنى وواسط صباح اليوم بالسيارات المفخخة مستهدفة المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

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