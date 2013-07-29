بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة فى الكويت

بدأ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، وكان أمير الكويت قبل أمس الأحد، عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة التى جرت السبت، استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح وكلفها بـ"تصريف العاجل من شئون" البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة.

ويحق لأمير البلاد، ضمن إجراءات دستورية، إجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة إما عبر إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالى (الشيخ جابر المبارك) بتشكيل الحكومة أو اختيار رئيس وزراء جديد، يذكر نسبة المشاركة فى الانتخابات فى الدوائر الخمس بلغت نحو 52.43 بالمائة مقابل 40 بالمائة فقط فى الانتخابات السابقة، وتفاوتت نسبه الحضور من دائرة إلى أخرى.

وأظهرت النتائج أن التيار الشيعى أكبر الخاسرين، حيث حصل على ثمانية مقاعد فقط مقابل 17 مقعدا فى الانتخابات السابقة، بينما عزز التيار السلفى من حجم تمثيله، ليبلغ سبعة نواب مقابل خمسة نواب فى السابق وحصل التيار الليبرالى على ثلاثة مقاعد فقط، وغاب تيار الإخوان المسلمين المتمثل فى الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" عن التشكيل تماما بسبب مقاطعته الانتخابات لاعتراضه على النظام الجديد المعروف بنظام"الصوت الواحد"، وانخفضت نسبة تمثيل المرأة فى المجلس إلى مقعدين فقط، مقابل ثلاثة مقاعد فى المجلس السابق.

ويضم مجلس الأمة الكويتى فى تشكيله الجديد 17 وجها جديدا بينهم عدد لا بأس به من الشباب، بالإضافة إلى 15 نائبا من أعضاء المجلس السابق، و18 عضوا من الوجوه البرلمانية القديمة، وعكست أرقام النتائج تراجع نسبة مشاركة المرأة فى عملية التصويت، رغم أن نسبة الإناث من تعداد الناخبين تبلغ حسب الإحصائيات الرسمية المعلنة نحو 53 بالمائة.