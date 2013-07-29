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تشييع الفنان محمود أبوزيد إلى مثواه الأخير من مسجد السيدة زينب

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تشييع الفنان محمود أبوزيد إلى مثواه الأخير من مسجد السيدة زينب تشييع الفنان محمود أبوزيد إلى مثواه الأخير من مسجد السيدة زينب

كتب : هند سعدالدين منذ 39 دقيقة

شُيع ظهر اليوم، الفنان محمود أبوزيد إلى مثواه الأخير، بعد الصلاة عليه بمسجد السيدة زينب.

كان أبوزيد، توفي مساء أمس في مستشفى النيل بدراوي بالمعادي عن عمر يناهز 77 عامًا.

وقال الفنان سامح الصريطي، وكيل نقابة المهن التمثيلة، إن الفقيد كان يعاني من اضطرابات صحية مؤخرًا نتج عنها تدهور في حالته وتم نقله منذ 15 يومًا إلى المستشفى لتلقى العلاج. وأضاف الصريطي:"حتى الآن لم يتحدد موعد ومكان العزاء الذي ستقيمه النقابة بالتنسيق مع أسرة الفنان الراحل".

كان الفنان محمود أبوزيد، اشتهر بأعماله المسرحية والتليفزيونية التي قدمها بالاشتراك مع الفنان محمد صبحي، وأبرزها "يوميات ونيس" و"ملح الأرض"، وفي المسرح "وجهة نظر" و"ماما أمريكا" و"سكة السلامة" و"لعبة الست".

يذكر أن آخر ظهور للفنان الراحل كان في عزاء رفيقه وصديقه الفنان شعبان حسين.

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