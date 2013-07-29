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Brad Pitt يهدي Angelina Jolie طائرة خاصّة... وانسجام في المطار

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Brad Pitt يهدي Angelina Jolie طائرة خاصّة... وانسجام في المطار Brad Pitt يهدي Angelina Jolie طائرة خاصّة... وانسجام في المطار

رصدت الممثلة الأمريكيّة Angelina Jolie برفقة Brad Pitt في اليابان، برفقة أبنائهما، حيث وصل الثنائيّ مساء أمس الأحد إلى مطار "هانيدا" الدولي.
وقد لاقى الثنائيّ ترحيباً كبيراً من الأشخاص الموجودين في المطار، فيما وقفتAngelina وسط الجمهور لأخذ الصور برفقتهم، إضافة إلى تقديمها التواقيع التذكاريّة إليهم، وقد بدت بصحة جيدة، بالرغم من الحالة الصحية التي مرّت بها في الفترة الأخيرة، واستأصلت خلالها ثدييها.
من جانب آخر، أهدى Brad شريكته Angelina ، منذ يومين طائرة خاصّة، تعبيراً عن حبّه لها، ورغبة منه في أن يجعل رؤيته لها ممكنة في أيّ وقت، من دون أن تحول انشغالاتهم الدائمة وسفرهم المستمرّ دون ذلك، كما أنّه يعدّ من الناس الشغوفين بالطيران .

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سيدتي