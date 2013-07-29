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Katy Perry تزيح Lady Gaga عن عرش "تويتر"

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Katy Perry تزيح Lady Gaga عن عرش "تويتر" Katy Perry تزيح Lady Gaga عن عرش "تويتر"

أزاحت المغنية الأمريكية Katy Perry النجمة العالمية Lady Gaga عن قمّة "تويتر" وتفوّقت عليها بعدد المتتبعّين.
وبلغ عدد متتبّعي Perry ما يقارب 39.9 مليون متتبّع، مقارنة بعدد متتبّعي Gaga الذي يُقارب الـ39.3 مليون شخص.
وبهذا أصبحت Perry أقوى امرأة على "تويتر"، فيما يظلّ Justin Bieber أكثر شخص يتمّ تتبّعه على الموقع، إذ يبلغ عدد متتبّعيه حالياً 42.3 مليون شخص.
وقد سبق الإعلان من قبل أنّ Bieber هو أوّل شخص يتخطّى عدد متتبّعيه الـ40 مليون.

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