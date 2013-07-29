سرقة مذيع Arab Idol1 عبد الله الطليحي

تعرّض مذيع الموسم الأوّل من برنامج Arab Idol الفنّان الشاب عبد الله الطليحي لسرقة حساب الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر"، إذ فوجىء الطليحي مساء أمس بفقدانه السيطرة على حسابه الشخصي في الموقعين، بعد تلقّيه اتصالات عدة من أصدقائه الفنّانين تفيد بوصول رسالة من صفحته لهم تتضمّن رابط لموقع مجهول لتتم سرقة حسابات الفنانين الآخرين بمجرد فتح الرابط.

وبمجرّد تيقّنه من سرقة حسابه، بادر الطليحي إلى تسجيل بلاغ بالواقعة في أحد مراكز الشرطة، حتى يخلي مسؤوليته من أي تجاوز قد يصدر عن اللص المجهول.

يذكر أنّّ الطليحي مشغول حالياً بخوض تجربة التمثيل من بوابة مسرح الطفل، مع الفنانة القديرة هدى حسين التي يشاركها بطولة مسرحية "البنات والطنطل"، المقرّر عرضها خلال عيد الفطر المقبل، وهي من تأليف نجاة حسين وبطولة هدى حسين, سحر حسين, احمد حسين, علي حسين, عبدالله الطليحي, هبة هاشم, حميد البلوشي, لولوة, مرزوق وآخرين ومن إخراج عبدالله البدر وستعرض على مسرح "الشامية".

وتعتمد فكرة المسرحية على احد الاشخاص في المدينة يحاول ان يثير الرعب ويزرع الخوف في قلوب اهل المدينة, لذا ينبش الماضي لاستحضار شخصيات قديمة ويتعاون ويتكاتف اهل المدينة لمواجهته والقضاء عليه .