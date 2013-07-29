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منع 8 أئمة من الخطابة بمساجد دمياط بسبب السياسة

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منع 8 أئمة من الخطابة بمساجد دمياط بسبب السياسة منع 8 أئمة من الخطابة بمساجد دمياط بسبب السياسة
دمياط - هشام الولي:
منذ 47 دقيقة 38 ثانية

أحال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط 4 من أئمة المساجد بدمياط للتحقيق كما ألغى تراخيص 4 من خطباء المكافأة غير المعينين بالأوقاف من بينهم قيادي إخواني كبير.

وأرجع المسئولين هذا إلى أن الخطباء تطرقوا إلى بعض الأمور السياسية، حيث حذر وكيل وزارة الأوقاف بدمياط أئمة وخطباء المساجد من استغلال المنابر ودروس العصر في تنفيذ أجندات خاصة أو توجهات معينة.
> وقال إن: "المساجد هى بيوت الله ويجب أن يلتزم العاملون بها بالدعوة إلى الله فقط وتفسير القرآن وسنة الرسول الكريم ومن أراد تحويلها إلى السياسة فليلزم بيته أفضل له ولنا".

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