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إخلاء سبيل عمرو حمزاوي فى قضية إهانة القضاء بضمان محل إقامته

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إخلاء سبيل عمرو حمزاوي فى قضية إهانة القضاء بضمان محل إقامته إخلاء سبيل عمرو حمزاوي فى قضية إهانة القضاء بضمان محل إقامته

قرر المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع قضية إهانة السلطة القضائية إخلاء سبيل الناشط السياسى عمرو حمزاوى بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى تلك القضية.

وجاء التحقيق مع حمزاوى فى ضوء بلاغ تقدم به أحد المحامين بمكتب عصام سلطان القيادى بحزب الوسط أتهم فيه عمرو حمزاوى بإهانة السلطة القضائية عبر حسابه على تويتر .

ونفى حمزاوى ماهو منسوب إليه من إهانة السلطة القضائية مؤكدا انه كان قد كتب تغريدة له على حسابه عقب صدور الحكم فى قضية التمويل الأجنبى ، وأنه لم يكن فيها قصد جنائى ، مؤكدا إحترامه وتقديره للسلطة القضائية ورجالها .

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