وزير سوداني: لا علاقة للخرطوم بما يجرى من مشاكل بدولة الجنوب

نفي وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل، أن يكون للخرطوم أية علاقة من قريب أو بعيد بما يجري من مشاكل في دولة جنوب السودان سياسية كانت أم أمنية .

وقال اسماعيل – خلال كلمته في الفعاليات السياسية والتنفيذية بولاية كسلا اليوم الاثنين – إنه تم تمكين أبناء الجنوب في أن يختاروا الوحدة مع الشمال أو تكوين دولتهم ، مشيرا إلي أن استقرار دولة الجنوب يمثل الخيار الأفضل لخلق علاقة تكاملية بين الدولتين تقوم علي أفضل العلاقات.

وأشار إلى أن السودان أكد التزامه الكامل بتنفيذ بنود “مصفوفة التعاون المشترك مع الحركة الشعبية”، التي تنكرت في جزء منها الأمر الذي أدي إلي إصدار قرار وقف ضخ نفط الجنوب عبر الشمال. قائلا ” انه لا يفيدنا أن يتحول الجنوب إلي دولة فاشلة، وأن ذلك يعني مزيدا من تدفق اللاجئين وعدم استقرار الأوضاع ، كما أن علاقتنا مع دول الجوار “صفرية” المشاكل باستثناء دولة الجنوب وإذا توصلنا إلي حل معها نكون قد وصلنا إلي تصفير المشاكل” .

وأكد إسماعيل عدم قدرة المعارضة لإسقاط النظام أو تغيير النظام إلا من خلال صندوق الاقتراع والانتخابات ، لافتا إلى أن هناك نشاطا مع القوي السياسية المختلفة لا نستثني منه أحدا إلا من أبي لمناقشة قضايا الوطن وإعلاء شأنه بعيدا عن القبلية وإدارة الخلاف بشيء من القواعد السليمة حول القضايا القومية والدستور والانتخابات القادمة والعلاقة مع دولة الجنوب .

أ ش أ